Известная актриса купила сразу два дома

Известная актриса из США Эмили Хэмпшир приобрела сразу два дома в районе Сильвер-Лэйк Лос-Анджелеса. Звезда сериала "Шиттс Крик" купила жилой комплекс из парных построек за 2,7 миллиона долларов, сообщает Dirt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Суммарная площадь домов составляет 1856 квадратных метров, а площадь участка - 8,5 сотки. В интерьере домов преобладают светлые оттенки. Кухня в одном из зданий оснащена холодильником со стеклянной дверью, а ванная - джакузи. В каждой постройке по одной спальне, но есть третья - в отдельной подвальной студии. Между главными домами располагаются три гаража, в каждом из которых поместится по одной машине.

Две части комплекса были построены в разное время. Первый дом появился в Сильвер-Лэйк в 1927 году, став одним из первых особняков в районе. В 1949-м рядом с ним достроили еще одно здание. В 2019 году хозяева недвижимости провели масштабные ремонтные работы, значительно изменив интерьер как снаружи, так и внутри.