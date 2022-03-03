Звезда «Игры престолов» ждет второго ребенка

Актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас ждут второго ребенка, сообщает Us Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

1 марта в прессе впервые появились слухи о том, что 25-летняя звезда "Игры престолов" и 32-летний участник трио Jonas Brothers могут снова стать родителями.

Предположительно, Софи Тернер станет матерью во второй раз в середине лета.

Первенцу пары, дочери Уилле, сейчас полтора года.