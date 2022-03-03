https://news.day.az/showbiz/1440949.html Звезда «Игры престолов» ждет второго ребенка
Звезда «Игры престолов» ждет второго ребенка
Актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас ждут второго ребенка, сообщает Us Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
1 марта в прессе впервые появились слухи о том, что 25-летняя звезда "Игры престолов" и 32-летний участник трио Jonas Brothers могут снова стать родителями.
Предположительно, Софи Тернер станет матерью во второй раз в середине лета.
Первенцу пары, дочери Уилле, сейчас полтора года.
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