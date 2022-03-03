Лобода станцевала тверк в туалете

Светлана Лобода, как известно, любит эпатировать публику. Вот и в этот раз певица разместила в "Инстаграме" откровенное видео, сделанное в туалете, передает Day.Az со ссылкой на Eкспресс газета.

Женщина умывается над раковиной, однако ее лицо даже не попало на видео. В центре внимания - попа, которой исполнительница покрутила и потрясла, имитируя скандально известный танец тверк.