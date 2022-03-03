https://news.day.az/showbiz/1441113.html Лобода станцевала тверк в туалете - ВИДЕО
Лобода станцевала тверк в туалете - ВИДЕО
Светлана Лобода, как известно, любит эпатировать публику. Вот и в этот раз певица разместила в "Инстаграме" откровенное видео, сделанное в туалете, передает Day.Az со ссылкой на Eкспресс газета.
Женщина умывается над раковиной, однако ее лицо даже не попало на видео. В центре внимания - попа, которой исполнительница покрутила и потрясла, имитируя скандально известный танец тверк.
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