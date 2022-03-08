Стивен Спилберг готовит римейк фильма Bullitt

Американское издание Deadline сообщает, что режиссёр Стивен Спилберг планирует снять новый фильм по мотивам классического полицейского боевика Bullitt. Лента 1968 года со Стивом Маккуином в роли детектива Фрэнка Буллита знаменита 11-минутной сценой погони, главные герои которой - тёмно-зелёный Ford Mustang лейтенанта Буллита и чёрный Dodge Charger, на котором разъезжают двое наёмных убийц, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сейчас режиссёр занят постпродакшеном автобиографического фильма "Фабельманы" (The Fablemans), но после намерен заняться "Буллитом". Источники издания Deadline говорят, что планируется создать новый фильм с оригинальным сюжетом, но построенный вокруг того же главного героя - лейтенанта Фрэнка Буллита из полиции Сан-Франциско, роль которого исполнял Стив Маккуин.

Предполагается, что продюсировать картину будет сам Спилберг вместе с Кристи Макоско Кригер (она же отвечала за "Вестсайдскую историю" и "Фабельманы"). Над сценарием работает Джош Сингер, известный по фильмам "Человек на Луне" (2018) и "Секретное досье" (2017). Впрочем, источники утверждают, что сценарий пока далёк от готовности, а контракты ещё не подписаны, так что, вероятно, лента о детективе Буллите не будет следующей в режиссёрской биографии Спилберга.

Источник Deadline настаивают, что римейком будущий фильм называть неверно: у него будет совершенно иной сюжет, построенный вокруг прежнего героя. В исходном фильме центральный персонаж - крутой полицейский Фрэнк Буллитт из Сан-Франциско, который охотится за мафиози, устраняющим свидетелей. Это одна из самых узнаваемых ролей Стива Маккуина.

Петролхеды помнят этот фильм в первую очередь за прекрасно снятую 11-минутную погоню, в которой участвуют тёмно-зелёный Ford Mustang и чёрный Dodge Charger. Она крайне реалистична и до сих пор смотрится очень эффектно - по задумке режиссёра Питера Йетса, её снимали честно, "как есть".

Исполнительными продюсерами нового фильма будут сын Стива Маккуина Чед и внучка Молли Маккуин. Инсайдеры говорят, что Спилберг рассчитывал взяться за "Буллита" сразу после съёмок "Вестсайдской истории", но переговоры с наследниками о выкупе прав на персонаж затянулись, поэтому работа была отложена.

Стив Маккуин - звезда экшн-фильмов 60-70-х годов прошлого века, любимец женщин, фанат быстрых автомобилей, авто- и мотогонщик. Самые известные ленты с его участием - вестерн "Великолепная семерка" (1960), исторический боевик "Большой побег" (1963), детективы "Буллит" и "Афёра Томаса Крауна" (1968), а также гоночный фильм "Ле-Ман" (1971). В 1980 году на 51 году жизни Стив Маккуин скончался от рака лёгких.