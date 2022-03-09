Анджелина Джоли прибыла в охваченный войной Йемен

Американская актриса Анджелина Джоли, специальный посланник Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), прибыла 6 марта в Аден, в Йемен. Об этом сообщает издание Arab News. Сейчас регион охвачен военным конфликтом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цель визита голливудской звезды - привлечь внимание к катастрофическим последствиям семилетнего конфликта для народа Йемена.

"Она посетит йеменские семьи, в том числе перемещенные семьи и беженцев, чтобы напрямую услышать от них, как конфликт разорвал их жизнь на части", - говорится в заявлении агентства ООН.