Супруги Бекхэм пожертвовали крупную сумму детям Украины

Известный британский футболист Дэвид Бекхэм и его жена, экспевица и дизайнер Виктория пожертвовали детям Украины 1,3 млн долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в видеообращении бывшего спортсмена.

"Ситуация в Украине действительно неистовая... Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи в разлуке. Детей выдергивают из кроватей, за одну ночь они стали беженцами. Поскольку конфликт в Украине продолжается уже вторую неделю, нужды семей обостряются, а 7,5 миллиона детей сейчас находятся под угрозой", - сказал Бекхэм.

Он добавил, что с супругой инициировали сбор средств через собственный благотворительный фонд. Деньги будут переданы ЮНИСЕФ в помощь пострадавшим от войны в Украине.

"Пожалуйста, присоединитесь ко мне в поддержке ЮНИСЕФ и добавьте столько, сколько можете. Спасибо", - призвал Бекхэм.