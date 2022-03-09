https://news.day.az/showbiz/1442710.html Эминем стал рекордсменом по числу золотых и платиновых синглов
Эминем стал рекордсменом по числу золотых и платиновых синглов
Хип-хоп-исполнитель Эминем (настоящее имя - Маршалл Мэтерс III) стал рекордсменом по числу золотых и платиновых синглов. Об этом сообщает Variety со ссылкой на Американскую ассоциацию звукозаписывающих компаний (RIAA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Артист также оказался одним из семи музыкантов в истории, альбомы которых трижды или более раз удостаивались бриллиантового статуса. Отмечается, что Эминем стал одним из самых успешных американских артистов в истории музыки.
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