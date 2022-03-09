Эминем стал рекордсменом по числу золотых и платиновых синглов

Хип-хоп-исполнитель Эминем (настоящее имя - Маршалл Мэтерс III) стал рекордсменом по числу золотых и платиновых синглов. Об этом сообщает Variety со ссылкой на Американскую ассоциацию звукозаписывающих компаний (RIAA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист также оказался одним из семи музыкантов в истории, альбомы которых трижды или более раз удостаивались бриллиантового статуса. Отмечается, что Эминем стал одним из самых успешных американских артистов в истории музыки.