Актер Киану Ривз озвучил Бэтмена в мультфильме "DC Лига Суперпитомцы". Об этом стало известно из трейлера, опубликованного на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо этого, к звездному составу мультфильма присоединился Дуэйн "Скала" Джонсон (пес Супермена - Крипто), Джон Красински (Супермен) и Кевин Харт (гончая Бэтмена - Эйс).

По сюжету Супермена похищают, и его питомец Крипто, обладающий сверхспособностями, пытается уговорить других питомцев супергероев спасти его хозяина и других членов Лиги Справедливости. Премьера мультфильма в России запланирована в мае 2022 года.