Алла Пугачева подтвердила отъезд из России

Алла Пугачева записала видеообращение, в котором заверила, что ни она, ни муж даже не думали бежать из России. По словам звезды, семья просто отправилась в запланированный отпуск, передает Day.Az со ссылкой на StarHit.

А ведь уже нашлись люди, которые обрадовались отъезду исполнительницы. Например, протоиерей Андрей с насмешкой высказался по поводу путешествия Примадонны. "Заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал!" - заявил священнослужитель.

Вот что 72-летняя артистка ответила проповеднику: "Рано радуетесь! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией! Вернусь - разберемся! Схожу в церковь твою, Андрюша, помолюсь за тебя, богохульник!".