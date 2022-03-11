Звезда «Великолепного века» поставила под сомнение актерский талант Ханде Эрчел

Звезда "Великолепного века. Империи Кесем" Хюлья Авшар уверена, что некоторые актрисы незаслуженно получают огромные гонорары. Как пишет издание Aksam, артистка раскритиковала актерские способности своей коллеги по цеху Ханде Эрчел, передает Day.Az.

Авшар считает, что востребованность таких звезд у режиссеров связана с "многомиллионной армией фанатов в социальных сетях".

Ханде Эрчел за короткие сроки смогла покорить турецкий шоу-бизнес. За пару лет она завоевала звание самой популярной актрисы страны. У нее в подписках Instagram 26 млн человек. Заработок ей приносят не только кинопроекты, но и рекламное сотрудничество с множеством брендов.

Хюлья Авшар назвала Эрчел "крайне переоцененной актрисой".

"К сожалению, сейчас все изменилось. Востребованность многих актрис определяет не талант, а количество подписчиков в социальных сетях. Бесспорно, социальные сети привнесли много хорошего в нашу жизнь, но со стороны продюсеров ориентироваться только на них - очень ошибочно", - полагает звезда "Великолепного века".

Она уверена, что многие продюсеры и режиссеры в Турции зовут в проекты актрис не из-за таланта, а из-за количества подписчиков.

"Но эта тенденция скоро закончится, и все встанет на свои места", - заключила артистка.