Робби Уильямс пожаловался, что ему негде жить

Робби Уильямс продал все свои дома и теперь не знает, где будет жить его семья. Об этом пишет издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В январе этого года певец продал свой дом в Уилтшире за 6,75 млн фунтов, а на прошлой неделе - особняк в Лос-Анджелесе рэперу Дрейку за 37 млн фунтов. И теперь Уильямс говорит, что понятия не имеет, где будут жить он, его жена Айда Филд и их четверо детей - Теодора, Чарли, Колетт и Бо.

"У нас сейчас нет жилья, мы почти все продали и пытаемся разобраться", - цитирует его The Sun.

По словам певца, вопрос выбора жилья осложняется тем, что дети учатся в разных местах, а сам Робби много ездит по миру.

Журналисты издания предположили, что возможно Робби Уильямс с семьей на какое-то время переедет жить в Австралию, так как именно там будет сниматься новый биографический фильм о его жизни.