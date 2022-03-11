В Баку прошла церемония награждения премии Yılın Starları Ödülleri 2022 İstanbul

В отеле Hilton Baku прошла церемония награждения международной премии Yılın Starları Ödülleri 2022 İstanbul, учрежденной Enes Furkan Bilgiçli (Турция), передает Day.Az. Проект впервые реализован в Азербайджане совместно с Blac Blue Media & Caspian Events Group.

Премией награждаются за успехи в различных областях культуры и искусства, общественной жизни и СМИ, образования и науки, медицины и индустрии моды, бизнеса, туризма и спорта. Лауреатам были вручены статуэтки и благодарственные дипломы. Гостям представлена концертная программа.

Среди лауреатов участница "Евровидения" Самира Эфенди, телеведущий Салех Багиров, журналист Вугар Иманов, профессор Ирада Гаджиева, исполнительный директор школы "Европа Азербайджан" Франческо Банкини, фуд-блогер Эльмира Гадимова, певец Аяз Бабаев и другие. Ведущим вечера был заслуженный артист Эльнур Керимов. Руководитель проекта в Турции - Энес Фуркан Бильгичли, в Азербайджане - Ильмирза Агабеков.

Премия учреждена в Стамбуле. Церемония награждения проводится с 2017 года.

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