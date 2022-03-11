Молодость 60-летней Шэрон Стоун восхитила фанатов

Американская актриса Шэрон Стоун стала новой героиней обложки португальской версии журнала GQ и восхитила фанатов своей молодостью. Соответствующие снимки и комментарии поклонников появились в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

60-летняя знаменитость поделилась серией фотографий, на которых она позирует в облегающем черном платье Saint Lauren длины макси, оформленном вырезами по бокам и высоким разрезом, оголяющим ногу. На размещенных кадрах видно, что на лицо звезды нанесен макияж в стиле smoky eyes, при этом на ней нет никаких украшений.

Автором изображений выступил фотограф Бранислав Симончик.

Подписчики оценили новые фото Стоун и принялись делать ей комплименты в комментариях под постом. "Выглядишь потрясающе", "Обложка шикарная! Спасибо, GQ", "Мой идеал", "Произведение искусства", "Какая красивая женщина", "Шикарная внешность", "Выглядит на 30 лет", "Особенная актриса", - высказывались пользователи сети.