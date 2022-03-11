Джиджи Хадид стала платиновой блондинкой

Джиджи Хадид радикально сменила цвет волос: на презентации коллекции женской одежды Burberry 2023 супермодель появилась с платиновым блондом. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джиджи Хадид пришла на презентацию коллекции модного дома в культовом черном тренче Burberry, объемных черных кроссовках и солнцезащитных очках. На фоне total black look гости не могли не обратить внимание на новый цвет волос модели, ведь буквально неделю назад Джиджи выходила на подиум в рамках показа Vivienne Westwood на Парижской неделе моды с пшеничным оттенком волос.

Джиджи Хадид довольно часто экспериментирует с цветом волос. В прошлом году модель удивила поклонников рыжими волосами, затем какое-то время носила свой родной русый оттенок, а теперь выбрала платиновый блонд.