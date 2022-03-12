Известный рэпер купил дом звезды «Отчаянных домохозяек»

Американский рэпер Таухид Эппс, известный под псевдонимом 2 Chainz, купил дом, где в прошлом жила актриса Ева Лонгория. Музыкант заплатил за бывшее жилье звезды сериала "Отчаянные домохозяйки" 3,8 миллиона долларов, сообщает Dirt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Недвижимость находится в жилом районе Голливуд-Хиллз города Лос-Анджелес. На участке площадью шесть соток есть бассейн, SPA-комплекс, гараж на две машины, открытая кухня и столовая с барбекю. Снаружи четырехэтажный дом с шестью спальнями и девятью ванными оформлен в белом цвете. Его площадь - около 836 квадратных метров. На первом этаже находятся игровая комната с баром и кинотеатр с машиной для приготовления поп-корна. На втором - смежная со столовой гостиная с двумя каминами и выходом на балкон, офис и просторная кухня с кладовой и холодильником для вина. Хозяйская комната располагается на третьем этаже - в ней есть камин, а также отдельная гардеробная. Четвертый этаж - крыша, отведенная под террасу.

Лонгория купила дом в 2006 году за 3,6 миллиона долларов. Спустя 12 лет актриса продала объект неизвестному, потеряв почти полмиллиона. Этот особняк стал самым крупным вложением Эппса в недвижимость - до этого рэпер не покупал жилье дороже 2,5 миллиона долларов.