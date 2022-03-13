Иван Ургант прокомментировал свой отъезд из России

43-летний Иван Ургант заверил - он не сбегал, а вместе с семьей отправился в путешествие. По словам шоумена, он ненадолго покидает родную страну. "Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", - написал ведущий в личном блоге.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, артист не уточнил, куда улетел, но СМИ твердят, что в Израиль. "Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы, решил съездить отдохнуть", - уточнили источники.

Ведущий вместе с женой и дочками покинул Россию

В конце февраля Первый канал перестал транслировать шоу "Вечерний Ургант". Иван закрытие программы никак не комментировал, а вот Ксения Собчак с удовольствием высказалась по этому поводу. "По данным моего источника, "Вечерний Ургант" принято решение закрыть", - говорила журналистка.

Команда популярного проекта в свою очередь уверяет, что всех распустили временно. Как только все нормализуется, шоу сразу же вернется в эфир.