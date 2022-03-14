Шон Пенн заразился коронавирусом

Американский актер и режиссер Шон Пенн сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию после посещения Украины. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кинематографист должен был присутствовать на вручении премии Гильдии режиссеров США в субботу, 12 марта. Известно, что картина "Лакричная пицца", в которой Пенн сыграл одну из ролей, получила награду. О том, что у 61-летнего артиста был выявлен COVID-19, на сцене рассказал режиссер фильма Пол Томас Андерсон.