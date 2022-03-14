Комик Пит Дэвидсон полетит в космос в рамках миссии Blue Origin, сообщила аэрокосмическая компания миллиардера Джеффа Безоса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ведущий шоу Saturday Night Live отправится в путешествие 23 марта.

Вместе с ним полетят бизнесмен Марти Аллен, основательница фонда Spacekids Шерон Хейгл с мужем Марком, профессор Джим Китчен, доктор Джордж Нилд.

Это будет уже четвертая миссия шестиместного космического корабля New Shepard.