https://news.day.az/showbiz/1444449.html Комик Пит Дэвидсон полетит в космос
Комик Пит Дэвидсон полетит в космос
Комик Пит Дэвидсон полетит в космос в рамках миссии Blue Origin, сообщила аэрокосмическая компания миллиардера Джеффа Безоса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ведущий шоу Saturday Night Live отправится в путешествие 23 марта.
Вместе с ним полетят бизнесмен Марти Аллен, основательница фонда Spacekids Шерон Хейгл с мужем Марком, профессор Джим Китчен, доктор Джордж Нилд.
Это будет уже четвертая миссия шестиместного космического корабля New Shepard.
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