https://news.day.az/showbiz/1444529.html Всемирно известная певица надела наряд из коллекции азербайджанского модельера - ФОТО
Всемирно известная певица надела наряд из коллекции азербайджанского модельера - ФОТО
Всемирно известная певица Кристина Агилера обратилась к коллекции Руфата Исмайыла - азербайджанского модельера, который работает в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf.com, на обложке журнала Vogue опубликована фотография американской исполнительницы, одетой в платье из коллекции нашего соотечественника под названием Affair.
Отметим, что в наряде из данной коллекции в 2018 году на Международном музыкальном фестивале "Жара" выступала народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова.
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