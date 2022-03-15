Всемирно известная певица надела наряд из коллекции азербайджанского модельера

Всемирно известная певица Кристина Агилера обратилась к коллекции Руфата Исмайыла - азербайджанского модельера, который работает в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf.com, на обложке журнала Vogue опубликована фотография американской исполнительницы, одетой в платье из коллекции нашего соотечественника под названием Affair.

Отметим, что в наряде из данной коллекции в 2018 году на Международном музыкальном фестивале "Жара" выступала народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова.