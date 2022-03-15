Сандра Буллок решила уйти из кино

Сандра Буллок решила временно уйти из кино. Интервью с ней опубликовало издание ET Canada, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артистка заявила о перерыве в актерской карьере, но не уточнила, когда именно планирует вернуться к работе. "Я очень серьезно отношусь к своей работе, когда нахожусь на ней. [Сейчас] я просто хочу быть 24/7 со своими детьми и семьей", - сказала она.

Буллок отметила, что хочет заниматься тем, что делает ее счастливой. Она планирует сосредоточиться на воспитании 12-летнего сына Луи и 10-летней дочери Лейлы.

В 2015 году актриса рассказала, что удочерила девочку из детского дома. Луи также является усыновленным ребенком. "Моя семья смешанная, пестрая, безумная, любящая и понимающая. Это и называется семьей", - сказала артистка.

Сандра Буллок - обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона" (2010). Получила всемирную известность, снявшись в кинокартинах "Разрушитель" (1993) и "Скорость" (1994). В 2014 году она возглавила список самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.