В суде рассматривается жалоба Флоры Керимовой

Начался судебный процесс на основании жалобы народной артистки Флоры Керимовой на певицу Афет Фармангызы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в заседании в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Махиры Керимовой, приняли участие народная артистка Флора Керимова и ее адвокат, а также адвокат и представитель Афет Фармангызы.

Aдвокат А.Фармангызы заявил, что не смог получить уведомление, направленное в суд из-за смены адреса проживания подзащитной. Защитник также попросил суд отложить подготовительное заседание, так как он только приступил к делу.

Суд перенесен на 28 марта.

Отметим, народная артистка Флора Керимова требует наказания для певицы Афет Фармангызы за оскорбление ( статья 147 (клевета) Уголовного кодекса).