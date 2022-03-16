Керем Бюрсин расстался с Ханде Эрчел?

Среди поклонников турецких артистов Керема Бюрсина и Ханде Эрчел уже давно ходили слухи об их расставании. Звезды турецкого кино не комментировали домыслы. Представители Керема Бюрсина сделали официальное заявление, из которого можно сделать вывод, что артист вновь свободен. Об этом пишет издание Hyrriyet.com, передает Day.Az.

При этом Бюрсину уже приписали роман с ведущей спортивных новостей Элиф Гекальп. Несколько журналистов выпустили материал о том, что пару постоянно видят вместе в турецких заведениях.

"Новости о Кереме Бюрсине не соответствуют действительности. В сердце актера сейчас никого нет, поэтому он занят только своей работой", - с таким заявлением выступили его представители.

Бюрсин и Ханде Эрчел встретились на съемках сериала "Постучись в мою дверь". Проект принес славу обоим. Отмечается, что пара часто ссорилась, отношения были бурными.

Серьезная размолвка случилась несколько месяцев назад, когда Бюрсину приписывали отношения с главной соперницей Ханде - Демет Оздемир.