Якубович ответил на слухи о закрытии шоу "Поле чудес"

Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" на Первом канале Леонид Якубович ответил на слухи о закрытии программы из-за международных санкций. Его слова передает портал Woman.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Якубович заявил, что шоу продолжит выходить в эфир. По его словам, лицензия на производство программы сейчас находится в управлении российской телекомпании "Поле ТВ". "Вот эта компания теперь и производит "Поле Чудес", ничего не изменилось", - уточнил телеведущий.

Также телеведущий призвал зрителей не верить непроверенной информации. Якубович напомнил, что пять лет назад в СМИ появились сообщения о его смерти. "Дату сообщали и место захоронения. (...) Слухи появляются постоянно, а правды не так много", - добавил он.