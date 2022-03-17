В США продадут дом Бритни Спирс

В США на продажу выставили дом американской поп-певицы Бритни Спирс. Через месяц после переезда в него знаменитость побрилась налысо, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За объект в Беверли-Хиллз попросили почти 6,7 миллиона долларов. Певица жила в доме на протяжении пяти лет с 2007 года, когда купила его за 7,15 миллиона долларов. Однако через месяц после переезда она выставила владение на продажу. Покупатель нашелся в 2012 году - он отдал за дом 4,25 миллиона долларов. Последний раз бывшее жилье Спирс продали в 2021 году - новый владелец заплатил 6,1 миллиона долларов.

Дом в престижном районе занимает площадь 687 квадратных метров. Внутри шесть спален, гостиная, кухня, кинотеатр, рабочий кабинет и помещение для прислуги. На участке оборудован бассейн и терраса.