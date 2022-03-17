Азербайджанские певицы представили клип, посвященный Всемирному дню сна

Популярные азербайджанские исполнительницы Эльнара Халилова и Самира Али Марьям представили клип İnanıram ("Я верю"), посвященный Всемирному дню сна, передает Day.Az.

Всемирный день сна ежегодно проводится в пятницу перед днем весеннего равноденствия по инициативе Международного комитета дня сна (World Sleep Day Committee) и Международной ассоциации медицины сна (World Association of Sleep Medicine), начиная с 2008 года. В этом году отмечается 18 марта.

Автор слов, музыки и продюсер проекта - Нармин Бехбудова, аранжировка песни - Фидан Алива, режиссер - Алексей Крупина, операторы - Алексей Крупина и Намиг Велиев, монтаж - Фархад Мамедли.

Съемки прошли на берегу Каспийского моря в пригороде Баку - Загульбе и Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике.

В клипе героини, оказавшись как бы со сне, ищут идеалы совершенства человеческих отношений в наш тяжелый век...