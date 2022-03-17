Задержан совершивший кражу из автомобиля певицы Сямры
Depozit faizini öncədən al!

Арестован совершивший кражу из автомобиля певицы Сямры Рагимли ранее судимый житель Баку Фарид Гасымов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД АР.

В ходе расследования выяснилось, что он разбил стекло Chevrolet и похитил оттуда деньги.

Собранные в отношении Ф.Гасымова материалы были направлены в районный суд. Он арестован в административном порядке на три месяца.