https://news.day.az/showbiz/1445474.html Задержан совершивший кражу из автомобиля певицы Сямры - ВИДЕО - ФОТО
Задержан совершивший кражу из автомобиля певицы Сямры - ВИДЕО - ФОТО
Арестован совершивший кражу из автомобиля певицы Сямры Рагимли ранее судимый житель Баку Фарид Гасымов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД АР.
В ходе расследования выяснилось, что он разбил стекло Chevrolet и похитил оттуда деньги.
Собранные в отношении Ф.Гасымова материалы были направлены в районный суд. Он арестован в административном порядке на три месяца.
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