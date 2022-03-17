Задержан совершивший кражу из автомобиля певицы Сямры

Арестован совершивший кражу из автомобиля певицы Сямры Рагимли ранее судимый житель Баку Фарид Гасымов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД АР.

В ходе расследования выяснилось, что он разбил стекло Chevrolet и похитил оттуда деньги.

Собранные в отношении Ф.Гасымова материалы были направлены в районный суд. Он арестован в административном порядке на три месяца.