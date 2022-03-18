Комик Пит Дэвидсон сорвал полет в космос

Космическая компания американского миллиардера Blue Origin отменила запуск из-за отказа одного из туристов - 28-летнего комика Пита Дэвидсона, сообщает пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Полет New Shepard перенесен на вторник, 29 марта. Пит Дэвидсон не сможет присоединиться к нашей 20-й по счету миссии. Мы объявим о шестом члене экипажа в ближайшее время", - указано в сообщении.

Пока неизвестно, по какой причине Дэвидсон отказался от полета и сколько он заплатил за суборбитальный полет.