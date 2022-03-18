Дэниел Рэдклифф ответил на вопрос о возвращении к роли Гарри Поттера

Актер Дэниел Рэдклифф в интервью New York Times заявил, что пока не хочет возвращаться к роли Гарри Поттера в экранизации пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это не то, что мне действительно интересно делать прямо сейчас", - сказал Рэдклифф.

Вопрос о возвращении актера к роли возник после заявления режиссера фильма "Гарри Поттер и философский камень" Криса Коламбуса о том, что он бы хотел возвращения в мир Поттера, чтобы снять экранизацию бродвейской пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя".

"Версия "Проклятого ребенка" с Дэном, Рупертом и Эммой в нужном возрасте - это кинематографическое блаженство", - сказал Коламбус The Hollywood Reporter.

По словам режиссера, возвращение полюбившихся актеров в продолжение вызвало бы такой же ажиотаж, как и возвращение героев старых эпизодов в продолжении "Звездных Войн".