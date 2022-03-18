Стивен Спилберг пожертвовал $1 млн Украине

Знаменитый американский кинорежиссер Стивен Спилберг и его супруга актриса и художница Кейт Кепшоу передали миллион долларов в качестве гуманитарной помощи на нужды беженцев из Украины, сообщает издание Variety, передает Day.Az.

"Через свой благотворительный фонд Hearthland Foundation Спилберг и Кепшоу выделили деньги нескольким организациям в Украине, а также в соседних с ней странах", - говорится в статье.

Издание отмечает, что голливудские звезды обязались собрать средства для нуждающихся в Украине.

Известно, что у Стивена Спилберга украинские корни. Его предки эмигрировали в США из Одессы и Каменец-Подольского. В 2006 году Спилберг посетил Киев как продюсер украинско-американского документального фильма о Холокосте Назови свое имя. Он сошел с самолета со словами "Я дома".