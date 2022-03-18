Дима Билан о перенесенной двухчасовой операции

Поп-исполнитель Дима Билан рассказал подписчикам своего Telegram-канала о перенесенной плановой операции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Почему именно пришлось делать операцию, он не уточнил. "Случилось, мне сделали операцию! Шла два часа. Я понимаю, какие настроения сейчас тревожные, как сильно хочется найти точку опоры и уверенность. Чувствую это кожей. И я всегда готов быть этой точкой для вас! Я просто хочу сказать, что я вас люблю и всегда был последователен в своих действиях, за исключением тройки ошибок за все эти 20 с лишним лет бесперебойной работы, и мой сюжет жизни, мое отношение к вам и моему ремеслу всегда были очевидными и искренними!" - написал он.

Билан уверен, что музыка лечит. "И я буду продолжать ею заниматься для вас и для себя! Во время подготовки к операции, в прошлом месяце, я поработал над несколькими новыми удивительными и трогательными дуэтами, мы скоро обязательно их покажем!" - пообещал артист.