Стал известен пол ребенка Рианны

Певицу Рианну заметили за покупкой детского платья, cообщает Daily Mail. Теперь фанаты уверены, что беременная артистка ждет девочку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В СМИ были опубликованы снимки, на которых 33-летняя Рианна запечатлена в детском отделе бюджетного розничного магазина Target в Лос-Анджелесе. Там она, в частности, покупала подгузники и детское оранжевое платье. В магазин она приехала вместе с подругой - моделью Ситой Абеллан.

О том, что певица Рианна и рэпер A$AP Rocky станут родителями, стало известно в январе этого года. Артисты начали встречаться в 2020-м.