https://news.day.az/showbiz/1445751.html Стал известен пол ребенка Рианны
Стал известен пол ребенка Рианны
Певицу Рианну заметили за покупкой детского платья, cообщает Daily Mail. Теперь фанаты уверены, что беременная артистка ждет девочку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В СМИ были опубликованы снимки, на которых 33-летняя Рианна запечатлена в детском отделе бюджетного розничного магазина Target в Лос-Анджелесе. Там она, в частности, покупала подгузники и детское оранжевое платье. В магазин она приехала вместе с подругой - моделью Ситой Абеллан.
О том, что певица Рианна и рэпер A$AP Rocky станут родителями, стало известно в январе этого года. Артисты начали встречаться в 2020-м.
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