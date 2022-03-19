Лепс потерял $20 млн из-за санкций

Эстрадный исполнитель Григорий Лепс потерял крупную сумму денег из-за санкций Европы и США, сообщает kp.ru со ссылкой на заявление концертного директора Кирилла Чибисова, передает Day.Az.

Чибисов отметил, что в последние 20 лет Лепс зарабатывал большие деньги и часть из них хранил в американских и лондонских банках. "А теперь певец не может выехать ни в Лондон, ни в Америку. Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. Лепс там - персона нон грата. Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он - жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более 20 млн долларов", - уточнил он.

Лепс попал в американский "черный список" еще в 2013 году, когда министерство финансов США причислило артиста к так называемой "постсоветской мафии".