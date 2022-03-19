Захотевшую купить дом британку испугал Николас Кейдж

Захотевшая купить дом жительница Британии Джесс Хоган испугалась неожиданного предмета интерьера во время поисков подходящей недвижимости. Девушка просматривала онлайн дом в городе Пул графства Дорсет и увидела в одной из комнат статую, напомнившую ей актера Николаса Кейджа, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хоган отметила, что реалистичная виртуальная экскурсия сделала столкновение с изваянием особенно пугающим. "Ситуация напомнила мне начало какого-нибудь фильма ужасов. Это же как предупреждение, что в доме есть что-то сверхъестественное. Как будто статую нельзя двигать - что-то плохое обязательно случится, если убрать ее. Она, наверное, оживает ночью", - рассказала Джесс. Девушке также показалось странным, что, не считая статуи, все четыре комнаты были пустыми.

На самом деле деревянная статуя изображает католического святого Франциска Ассизского. Нынешние владельцы недвижимости отметили, что она приносила позитивную энергию в их дом, однако не раз сильно пугала гостей. Они продают объект за 375 тысяч фунтов стерлингов. Внутри есть три большие спальни и столовая с выходом на террасу.