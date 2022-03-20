Аккаунт Бузовой в Instagram с 23 миллионами подписчиков заблокировали

Аккаунт телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram с 23 миллионами подписчиков заблокировали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

Как отмечает канал, при попытке загрузить профиль Бузовой в социальной сети появляется сообщение о том, что такой пользователь не найден.

Ранее Ольга Бузова ответила на вопрос о своем отъезде из России после того, как побывала в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По словам знаменитости, побывать там ее пригласило местное министерство культуры.