Кристофер Ллойд появится в третьем сезоне «Мандалорца»

Американский актер Кристофер Ллойд присоединится к актерскому составу третьего сезона сериала "Мандалорец".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Hollywood Reporter.

Детали персонажа его роли не разглашаются, однако уточняется, что его появление будет "гостевым".

"Мандалорец" от исполнительных продюсеров Джона Фавро и Дэйва Филони был запущен в ноябре 2019 года как флагманское шоу Disney+. Второй сезон вышел в конце 2020 года, а первый спин-офф, "Книга Бобы Фетта", дебютировал 28 декабря прошлого года.

Съемки третьего сезона "Мандалорца" в настоящее время проходят в южной Калифорнии. Дата выхода не уточняется.