Алена Шишкова показала снимки с Тимати и его семьей

Тимати и Алена уже давно не вместе, каждый из них строит свою личную жизнь. Но к воспитанию общей дочери и мама, и папа относятся очень серьезно. День рождения Алисы всегда главный праздник для них обоих, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Так, 29-летняя родительница девочки поделилась в соцсетях архивным фото с малышкой и подписала его: "А у меня девочка родилась! Восемь лет назад. Вот это да! С днем рождения, лисенок!". Рэпер же поскромничал и лишь сказал: "С любимой именинницей".

В этот день семья не могла не встретиться и с удовольствием провела время вместе. Так, Тимати, его брат Артем, Алена, Алиса и младший сын музыканта Ратмир прогулялись по Москве и сделали новые общие снимки.

Шишкова опубликовала и эти фото и с теплотой поделилась, что больше между ней и экс-избранником нет никаких недомолвок: "Время вихрем уносит все вопросы, и, когда пыль рассеивается - остаются ответы. Спасибо папе Алисы за дочку. Мои лучшие фотосессии в жизни - вот такие".