Нюша переселилась в Дубай

Певица Нюша в своем Telegram-канале рассказала, что вместе с мужем Игорем Сивовым переселилась в Дубай, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение переехать из Москвы она объяснила тем, что ее супругу требуется ездить в командировки за границу, а из России после введения санкций со стороны Европы и США стало тяжело улетать. "Мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться, не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться", - поделилась Нюша. По словам артистки, в Дубае она будет проводить много времени. "Это не значит, что я перестану поддерживать с вами связь. Я с вами, все хорошо. Буду рассказывать, как мы тут обустраиваемся", - пообещала она.