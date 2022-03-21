Представлена песня Надира Рустамли на "Евровидении-2022"

Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" Надир Рустамли выступит на конкурсе с песней Fade To Black, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса. Представлен официальный видеоклип на эту композицию. Авторы песни - Андреас Стоун, Андерс Ретхов, Себастиан Шуб, Томас Стенгард

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал - 14 мая. Слоганом "Евровидения-2022" стала фраза The Sound of Beauty ("Звук красоты"), логотип же выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн, подмножество вибрационных модальных явлений).

Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала. Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавит композитор и продюсер Иса Меликов.

Надир Рустамли родился в 1999 году в городе Сальян. Музыкой он занимался с детства. В 2019 году Рустамли представлял Азербайджан на международном конкурсе студенческой песни Youthvision, заняв 2-е место среди участников из 21 страны.