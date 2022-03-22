«Эркюль Пуаро» заразился COVID-19

Голливудский актер и продюсер Кеннет Брана, известный по роли Эркюля Пуаро в фильмах "Убийство в Восточном экспрессе" и "Смерть на Ниле", заразился коронавирусом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

19 марта Брана удостоился главного приза от гильдии американских продюсеров за свой фильм "Белфаст". Продюсер не смог прийти на мероприятие, как оказалось, из-за положительного результата теста на COVID-19.

По данным The Hollywood Reporter, актер также не сможет присутствовать на церемонии вручения премии "Оскара Уайльда" 24 марта.

Фильм "Белфаст" повествует о детских годах Браны, о периоде перед началом конфликта в Северной Ирландии, впоследствии семье будущего режиссера пришлось покинуть родной город. "Белфаст" номинирован на семь премий "Оскар".