https://news.day.az/showbiz/1446738.html Анджелина Джоли замечена на прогулке с дочерью Вивьен в Лос-Анджелесе - ФОТО
Анджелина Джоли замечена на прогулке с дочерью Вивьен в Лос-Анджелесе - ФОТО
Анджелина Джоли была замечена на прогулке с дочерью Вивьен после шопинга в Лос-Анджелесе. Внимание папарацци мама с дочкой, которые шли обнявшись, привлекли на выходе из популярного торгового центра The Grove.
Голливудская актриса, которая известна минималистичным стилем в одежде за пределами ковровых дорожек, и на этот раз выбрала сдержанный наряд. Правда, Джоли впервые за долгое время изменила своему любимому черному цвету и отдала предпочтение серо-бежевой гамме. Дополнял наряд люксовый аксессуар - сумка Loro Piana стоимостью почти четыре тысячи долларов.
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