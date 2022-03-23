Анджелина Джоли замечена на прогулке с дочерью Вивьен в Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли была замечена на прогулке с дочерью Вивьен после шопинга в Лос-Анджелесе. Внимание папарацци мама с дочкой, которые шли обнявшись, привлекли на выходе из популярного торгового центра The Grove.

Голливудская актриса, которая известна минималистичным стилем в одежде за пределами ковровых дорожек, и на этот раз выбрала сдержанный наряд. Правда, Джоли впервые за долгое время изменила своему любимому черному цвету и отдала предпочтение серо-бежевой гамме. Дополнял наряд люксовый аксессуар - сумка Loro Piana стоимостью почти четыре тысячи долларов.