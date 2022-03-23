https://news.day.az/showbiz/1446760.html Умер известный советский актер - ФОТО
Умер известный советский актер - ФОТО
Умер советский и казахстанский актер театра и кино, участник Великой Отечественной войны Юрий Померанцев. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального русского театра драмы имени Лермонтова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Народному артисту Республики Казахстан было 99 лет.
Померанцев запомнился зрителям благодаря роли генерала Власова в киноэпопеи "Освобождение", а также комедии "Наш милый доктор".
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