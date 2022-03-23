Сбросившую 35 кг актрису сняли на улице в топе и легинсах

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 кг лишнего веса, прошлась по улицам Лос-Анджелеса в облегающем костюме и удивила фанатов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail, передает Day.Az.

Папарацци сняли 42-летнюю знаменитость на прогулке в Griffith Park в синей футболке, спортивной форме из топа и облегающих легинсов черного цвета и кроссовках такого же цвета, а также в кепке и солнцезащитных очках. Предположительно, звезда занималась спортом, поэтому на ее лице не было макияжа.

Читатели издания принялись обсуждать похудение и внешний вид Уилсон в комментариях: "Она выглядит очень круто! Так держать, Ребел!", "Какая худая красотка", "Она чудесно справляется. Такой результат достигается неспешным, упорным трудом", "Шикарная женщина", "Восхищаюсь красотой и упорством Ребел", "Шикарный результат похудения".

В ноябре прошлого года Ребел Уилсон назвала упражнения, которые помогают сбросить вес. По словам актрисы, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Звезда отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку.