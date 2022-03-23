Джаред Лето захотел сыграть Макгрегора в фильме о UFC

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето захотел сыграть ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора в фильме об Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его цитирует The Irish Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если бы мы снимали фильм о UFC, если бы я был моложе, я бы сыграл Макгрегора. В конце концов у меня тоже есть борода", - заявил актер. Он отметил, что считает невероятным то, что делают бойцы.