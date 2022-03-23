https://news.day.az/showbiz/1446815.html Джаред Лето захотел сыграть Макгрегора в фильме о UFC
Джаред Лето захотел сыграть Макгрегора в фильме о UFC
Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето захотел сыграть ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора в фильме об Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его цитирует The Irish Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Если бы мы снимали фильм о UFC, если бы я был моложе, я бы сыграл Макгрегора. В конце концов у меня тоже есть борода", - заявил актер. Он отметил, что считает невероятным то, что делают бойцы.
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