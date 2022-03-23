Том Хэнкс в очередной раз ворвался в кадр с чужой невестой

Актер Том Хэнкс снова устроил свадебную "фотобомбу" - он ворвался в кадр к жительнице Питтсбурга (Пенсильвания, США) Грейс Гуолтни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед отелем Хэнкс подошел к Грейс и ее подругам, собиравшимся на свадьбу в местный мюзик-холл, представился и попросил вместе сфотографироваться. Свадебный фотограф Рейчел Роуленд в беседе с KCRA призналась, что все были в восторге. "Подружки невесты высыпали из лимузина, он позировал, поздравлял нас всех и исчез так же быстро, как появился. Это было так мило и весело", - делится она.

По словам невесты, Хэнкс прошептал ей на ухо, что она красива, и пожелал ей счастья. "Он был так хорош и мил, как и можно было предполагать", - цитирует невесту Pittsburgh Post-Gazette.

Рядом с Хэнксом была его супруга Рита Уилсон.