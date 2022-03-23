Билли Айлиш и Бейонсе выступят на церемонии вручения «Оскара»

Американские исполнители Бейонсе, Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннелл выступят на церемонии вручения премии "Оскар" со своими композициями, номинированными в категории "Лучшая оригинальная песня". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди кандидатов на награду значатся кантри-певица Риба Макинтайр, а также музыканты Себастьян Ятра и Ван Моррисон. Финальное голосование 94-го "Оскара" было завершено во вторник, 22 марта, в 17:00.