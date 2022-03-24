Том Хэнкс сделал своей поклоннице свадебный сюрприз

Американский актер Том Хэнкс случайно заметил невесту на фотосессии возле отеля Пенсильвании с подругами и решил немного разнообразить их снимки.

Как передает Day.Az со ссылкой на peopletalk.ru, актер забежал в кадр, чем просто шокировал девушек. Сама невеста Грейс Гуолтни чуть ли не расплакалась. Она была настоящей фанаткой актера.

Свадебный фотограф Рейчел Роуленд рассказала, что девушки "просто визжали от счастья":

"Только посмотрите, какие они счастливые. Конечно, актер не смог соблюсти правила дресс-кода, но тем не менее, снимки получились невероятными. Уверена, девушка точно запомнит этот момент своей жизни, главное, чтобы ее жених не заревновал".

Сама невеста рассказала, что Том пожелал ей счастья в семейной жизни и сделал комплимент ее образу.