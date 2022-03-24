YouTube разблокировал каналы с советскими фильмами

Видеохостинг YouTube разблокировал каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио". Они стали доступны на платформе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сервис разблокировал каналы с советскими фильмами и радиоспектаклями по требованию Роскомнадзора.

Ранее 14 марта сообщалось, что ведомство потребовало от компании Google разблокировать YouTube-каналы Гостелерадиофонда с советскими фильмами и радиоспектаклями. В регуляторе выразили уверенность в том, что ограничение доступа к страницам нарушает принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

О том, что YouTube ограничил доступ к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд", стало известно 13 марта.