"Кинотавр" не состоится в 2022 году

Открытый российский фестиваль "Кинотавр", который планировалось провести в Сочи осенью, не состоится. Об этом сообщил журналистам президент смотра Александр Роднянский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кинотавр" - важнейший отечественный фестиваль и один из самых известных культурных брендов в России. Я руковожу им уже 18 лет и горжусь талантливыми фильмами и авторами, которые были открыты и замечены благодаря фестивалю. Их очень немало. Но в этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе - чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами", - сказал Роднянский.

Фестиваль "Кинотавр" два года подряд проходил осенью в формате делового форума из-за пандемии коронавируса. В этом году он вновь должен был состояться в Сочи с 13 по 20 сентября.

Смотр проводится ежегодно с 1991 года. В разные годы его победителями становились фильмы "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.