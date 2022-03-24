Заслуженная артистка Азербайджана Метанет Искендерли упала в прямом эфире.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ axşam.az, конфуз случился в программе Gəl danış на телеканале Space.

В ходе съемок праздничного выпуска передачи в студии сменили декорации, а гости, по сценарию, должны были расположиться на полу.

Певица, которая после своего выступления хотела сесть на свое месте, не удержалась и упала.