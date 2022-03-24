https://news.day.az/showbiz/1447109.html Метанет Искендерли упала в прямом эфире - ВИДЕО
Метанет Искендерли упала в прямом эфире - ВИДЕО
Заслуженная артистка Азербайджана Метанет Искендерли упала в прямом эфире.
Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, конфуз случился в программе Gəl danış на телеканале Space.
В ходе съемок праздничного выпуска передачи в студии сменили декорации, а гости, по сценарию, должны были расположиться на полу.
Певица, которая после своего выступления хотела сесть на свое месте, не удержалась и упала.
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