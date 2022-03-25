Меган Маркл будет вести подкаст о гендерных стереотипах

Герцогиня Сассекская Меган Маркл будет вести серию аудиоподкастов Archetypes об исторических стереотипах, связанных с женщинами, сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это первый проект многомиллионной сделки со Spotify, которую она заключила совместно со своим супругом - британским принцем Гарри.

В записи подкаста будут принимать участие истории и другие специалисты, влиятельные женщины. "Как мы говорим о женщинах, слова, на которых растут наши девочки, как СМИ представляет нам женщин... Откуда растут ноги у гендерных стереотипов? Как они остаются с нами и определяют наши жизни?" - рассказывает Меган о проекте в трейлере шоу.

Пока в рамках сделки со Spotify, заключенной в 2020 году, вышел только один 35-минутный подкаст Меган Маркл с Элтоном Джоном и Джеймсом Корденом.